Умер актер Андрей Дубовский

Актер Андрей ДубовскийНа скончался на 65-м году жизни, сообщил московский Театр имени Пушкина.

«Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский», – сообщил театр в своем Facebook.

Дубовский в 1980 году закончил ГИТИС, после чего начал играть в Центральном академическом театре Советской армии. В 1988 году перешел в театр имени Пушкина.

Сыграл во множестве постановок, включая «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня». Известен по кинофильмам «Если бы знать…», «Первая любовь», «Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Контракт со смертью», «Убить лицедея», «Тайны дворцовых переворотов» и т.д.