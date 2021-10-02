 

В РПЦ предостерегли верующих девушек от замужества с неверующими

02.10.2021, 19:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВерующим девушкам не следует выходить за неверующих мужчин, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Вы должны понимать, что если вы по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз», – сообщил Иларион в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

По его словам, в этом случае нужно «10 раз подумать», прежде чем решиться выйти замуж.

«Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин», – указал он.

Он добавил, что венчание в таком браке будет невозможно.

«По крайней мере такой человек должен быть открыт тому, что вы будете посещать храм, что вы будете воспитывать детей в православной вере. Ну и конечно, вы должны понимать, что если человек вообще не верующий и не церковный, то вы не сможете с ним обвенчаться, а это означает, что ваш брак будет непрочным и может распасться», – подвел итог священнослужитель.



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