В Госдуме предложили распространить закон об иноагентах на антироссийские идеи

Депутаты нового созыва Госдумы предложили распространить действие закона об иностранных агентах на отдельные идеи. По мнению парламентариев, сегодняшнее законодательство позволяет маркировать СМИ и отдельных лиц как иноагентов, однако некоторые вредоносные мысли по-прежнему могут высказываться публично без каких-либо маркировок.

«Мы видим, как сегодня некоторые газеты и авторы пишут о якобы нечестности российских выборов или подтасовках в электронном голосовании. Более того, эти идеи высказывают в частности коллеги из КПРФ. Любой объективный наблюдатель согласится, что такие мысли не могли появиться в головах российских граждан, а значит они имеют иностранное происхождение то есть по сути эти мысли выполняют функции иностранного агента. Следует внести уточнения в законодательство, чтобы можно было маркировать эти идеи в медийном пространстве», – прокомментировал законодательную инициативу депутат от «Единой России» Евгений Попов.

По мнению депутата, Минюст вполне мог бы взять на себя функцию идентификации идей-иноагентов и ведения соответствующего реестра. Закон поддержали и в верхней палате.

«К сожалению, сегодня в прессе и в соцсетях массово высказываются идеи, которые явно имеют не российское, а внешнее происхождение. При этом они распространяются без какого-либо указания на это. Тут необходимо дополнительное регулирование. Вам же никто не запрещает высказывать подобные идеи! Пожалуйста, высказывайте, раз вам так хочется! Но если вы делаете это публично, то ваш долг проинформировать окружающих, что данная мысль выполняет функции иностранного агента. Некоторые фильмы, например, содержат маркировку 18+, но никто же не говорит, что это ограничение свободы самовыражения», – отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

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