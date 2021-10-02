 

Врач-кардиолог Алешкович рассказала о методах сохранения здоровья сердца

02.10.2021, 19:10, Разное
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Врач-кардиолог Елена Алешкович недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила об основных причинах, приводящих к заболеваниям сердечно-сосудистой системы человека. Также специалист дала рекомендации, способствующие достижению лучшего состояния сердца и сосудов.
К наиболее опасным заболеваниям сердечно-сосудистой системы медицинский эксперт отнесла инфаркты миокарда и инсульта. По словам заведующей кардиологическим отделением Боткинской больницы, к этим, а также прочим проявлениям нездоровья сердца и сосудов, приводят нарушения режима питания, пристрастие к алкоголю и курение. В немалой степени вышеуказанные проблемы провоцируются и некоторыми сопутствующими недугами, к их числу относятся – атеросклероз, нарушение функции почек, артериальная гипертония и сахарный диабет. Особенного внимания заслуживает и тот факт, что после достижения человеком полувекового возрастного рубежа, риск подвергнуться сердечно-сосудистому заболеванию возрастает с каждым годом.

В качестве эффективной профилактической меры против появления болезней сердца и сосудов Елена Алешкович порекомендовала следование семи основным правилам. К ним, в частности, относятся отказ от курения и злоупотребления спиртными напитками, повышение физической активности и стабилизация пищевого рациона в сторону снижения жиров за счет увеличения потребления овощей, фруктов и рыбы. Также кардиолог напомнила о необходимости строгого контроля потребления соли и сахара. Кроме того, залогом здоровья сердца является разумный баланс в режиме труда и отдыха, поддержание оптимального уровня артериального давления и поддержание ИМТ в нормальных показателях.

Источник: 360tv.ru



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