 

iPhone 13 стал новым хитом от Apple в России

02.10.2021, 19:10, Разное
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Согласно оценке Максима Воеводского, одного из руководителей аналитической IT компании oneFactor, общее количество продаж нового смартфона iPhone 13 от Apple по итогам первой недели составило 93 тысячи единиц.
Этот показатель, безусловно, является рекордом для устройств этого производителя. К сведению, продажи Phone 12 в прошлом году за этот же период составляли около 57 тысяч штук. Предыдущий рекорд принадлежал таким моделям как iPhone 11 и iPhone 7. Их продажи в первую неделю достигали 67 тысяч.

Аналитик Максим Воеводский заметил, что лидерами продаж новой линейки от компании Apple стали самые дорогие модели смартфонов iPhone 13 Pro – 50% и iPhone 13 Pro Max-33%. Самый доступный iPhone 13 mini выбрали только 4 тысячи россиян.

Учитывая высокую стоимость устройств, не удивительно, что на первом месте по продажам, среди регионов Российской Федерации, располагается Москва – около 43%. Северная столица имеет 10% от общего количества проданных новинок.

Источник: www.rbc.ru



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