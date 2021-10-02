 

Зеленский считает, что в Украине “кадровая политика не идеальна”

02.10.2021, 18:48, Новости дня
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“Сложная история – сказать, какое министерство не работает. Очень важно увидеть результат. Потому что вся кадровая политика – она разная. Я считаю, что она у нас не идеальна. Я не знаю, в какой стране идеальна. Но самое главное – в других государствах работают институты. И у нас должны заработать институты”, – сказал он.

По словам главы государства, “министр, который сможет свой институт выстроить так, что после ухода этого человека институт будет работать, тот министр – он молодец”.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявлял, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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