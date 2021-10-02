2 октября боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

“Возле Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса”, – говорится в сообщении.

В результате обстрелов осколочное ранение получил один военнослужащий, он эвакуирован в леченое учреждение, отметили в ООС. Состояние военнослужащего – средней тяжести, подчеркивается в сообщении.

На вражеские обстрелы украинские военнослужащие открывали ответный огонь из вооружений, разрешенных Минскими соглашениями.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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