 

«Буду вечным президентом»

02.10.2021, 18:40, Разное
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CNN и белорусские госсми опубликовали интервью с Лукашенко.

«Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. […]

Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни,

— пообещал он.

Политик также пригрозил, что в случае опасности Беларусь превратится в единую базу с Россией. «Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — отметил он.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что не планирует извиняться перед согражданами за массовые нарушения прав человека белорусскими силовиками во время белорусских протестов. «Если захочется, я это сделаю это через белорусские средства массовой информации. […]

«А в принципе, мне извиняться-то не за что»,

— добавил он.

Комментируя ситуацию бортом Ryanair, политик вновь назвал «фантазиями» информацию о причастности спецслужб к экстренной посадке самолета в Минске. «Проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлось», — заметил Лукашенко.

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Сегодня американский телеканал CNN опубликовал материал по итогам беседы с Лукашенко. Государственные белорусские СМИ сообщили, что журналисты «пробили дно»: вырезали самые важные моменты и оставили из разговора лишь семь минут вопреки договоренностям с президентской пресс-службой. Лукашенко требовал, чтобы интервью вышло без купюр.

Источник: Новая газета



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