Конкурсанты «Большой перемены» поздравили учителей с наступающим праздником

Участники всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поздравили учителей с профессиональным праздником.

«Поздравьте учителей, вышедших на пенсию, записав видеоролик с теплыми словами. Опубликуйте его в комментариях под этим постом и в своих аккаунтах… А еще лучше – навестите вместе с детьми педагогов-пенсионеров, пообщайтесь с ними, расскажите о сегодняшних днях в школе, вспомните былое, пролистайте классный фотоальбом, подарите поздравительные открытки. Увидите, как приятно будет учителям», – цитирует обращение организаторов конкурса к участникам «Федерал Пресс».

В акции приняли участие многие школьники со всех уголков России. Видео они размещали в соцсети с хэштегами «Учителю с любовью».

Некоторые школьники посетили пожилых педагогов. Таким образом они смогли поздравить их и с Днем пожилого человека, и с Днем учителя. Присоединились к акции и педагоги. Они также размещали в соцсетях посты или видео, обращенные к коллегам, и сопровождали их тематическими подписями.