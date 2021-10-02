 

Конкурсанты «Большой перемены» поздравили учителей с наступающим праздником

02.10.2021, 18:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУчастники всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поздравили учителей с профессиональным праздником.

«Поздравьте учителей, вышедших на пенсию, записав видеоролик с теплыми словами. Опубликуйте его в комментариях под этим постом и в своих аккаунтах… А еще лучше – навестите вместе с детьми педагогов-пенсионеров, пообщайтесь с ними, расскажите о сегодняшних днях в школе, вспомните былое, пролистайте классный фотоальбом, подарите поздравительные открытки. Увидите, как приятно будет учителям», – цитирует обращение организаторов конкурса к участникам «Федерал Пресс».

В акции приняли участие многие школьники со всех уголков России. Видео они размещали в соцсети с хэштегами «Учителю с любовью».

Некоторые школьники посетили пожилых педагогов. Таким образом они смогли поздравить их и с Днем пожилого человека, и с Днем учителя. Присоединились к акции и педагоги. Они также размещали в соцсетях посты или видео, обращенные к коллегам, и сопровождали их тематическими подписями.



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