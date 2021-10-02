 

Дерипаска рассказал, как американская мечта превратится в трагедию

02.10.2021, 18:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУ США есть ряд неразрешенных проблем, представляющих для нее максимальную угрозу, в числе которых неконтролируемый рост долга, торговый дефицит и другие недостатки, сообщил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Дерипаска обратил внимание на публикацию Economist, в которой рассказывается о кампании главы КНР Си Цзиньпина по «очищению Китая» от проблем капитализма.

«Америка может, конечно, помечтать, что председатель Си наделает слишком много ошибок в ближайшее время или китайская бюрократия взбунтуется. Но это не решит тех проблем, которые для нее представляют максимальную угрозу», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Предприниматель перечислил ряд самых важных угроз США. К их числу он отнес неконтролируемый рост федерального долга без создания источников для его погашения или рефинансирования; торговый дефицит; отсутствие компетенций в модернизации базовой инфраструктуры на территории США; сильное военно-промышленное лобби, требующее конфликтов по всему миру.

Также в число проблем он записал отсутствие программы по развитию ядерной энергетики (как основы низкоуглеродной экономики) и зависимость от импорта по многим сырьевым позициям из не очень дружественных стран.

«США хотелось бы выиграть немного времени, но Китай-то не остановишь: финтехнологии и цифровой юань обеспечат ему перевес в глобальной торговле, особенно когда долларовые расчеты серьезно осложнены санкционными обязательствами (привет старперам в Сенате), а воссоединение с Тайванем в 2025-2026-м не только решит оставшиеся технологические проблемы, но и сделает Тихий океан внутренним китайским водоемом. Так вот незаметно американская мечта может стать американской трагедией», – указал бизнесмен.

При этом РФ не будет легче в том мире, где Китай «уже не добрый плюшевый панда, а сильный дракон», предупредил он. В связи с этим Дерипаска призвал как можно скорее опубликовать обновленную стратегию РФ в Азии с серьезным ускорением в развитии регионов за Уральским хребтом, учитывающую новую роль Китая.



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