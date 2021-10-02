Китайского блогера впечатлила русская баня

Поездка в Россию без похода в русскую баню означает, что турист вовсе и не был в России, уверен пользователь китайского мессенджера WeChat.

«Многие считают, что, если вы приезжали в Россию, но так и не сходили в баню, то, значит, вы вовсе и не были в этой стране», – цитирует блогера РИА «Новости». Он отметил некоторые особенности банной культуры. Блогер отметил, что бани есть в каждом районе, это, как правило, двухэтажные здания с заурядной отделкой.

«Особую атмосферу славянской культуры создают дерево и традиционная русская резьба», – указал блогер.

По его словам, в банях есть общее помещение и «комнаты для влюбленных». В них можно купить алкоголь, банные принадлежности или сладости, а также посидеть в кафе.

«Русские любят баню равно так же, как и выпить», – отметил автор.

«Отдых на даче, посиделки с друзьями, деловые переговоры, встречи и проводы – все это легко может проходить в русской бане», – добавил он.

Также пользователь WeChat указал на «банную терапию» и на «порку» веником, которая способствует кровообращению. После выхода из парной некоторые могут идти в холодный душ, а особо крепкие пройти через процедуру несколько раз. По мнению автора, пар с помощью веников сравним с эффектом от массажа и помогает в профилактике болезней.

Вместе с тем необходимо учитывать очень высокую температуру, и надевать защитную шапку, чтобы избежать перегрева.