Чем выше уровень молочного жира, тем ниже риск сердечных заболеваний: почему врачи настаивают на регулярном употреблении жирных йогуртов и сыров

Поддерживать здоровье сердца очень важно для полноценной и активной жизни. Как правило, те, кто заботится о себе, следуя советам медиков «старой школы», стараются употреблять лишь обезжиренные молочные продукты. Но нужно ли так поступать?

Новое исследование, проведенное в Швеции, показало, что молочный жир не только не опасен для сердца, но, наоборот, необходим для правильного функционирования органа.

Как проходило исследование?

Проведенное шведскими учеными исследование длилось целых шестнадцать лет, в течение которых специалисты собирали информацию о режиме питания и состоянии здоровья участников эксперимента. Также испытуемые регулярно сдавали образцы крови и другие анализы, что позволяло отслеживать уровень молочных жиров и специфических кислот в их организмах. Также участники эксперимента предоставляли ученым данные из своих медицинских карт и регулярно проходили обследования.

В состав фокус-группы вошло 4150 человек, как мужчин, так и женщин. Средний возраст участников исследования – 60 лет.

Насколько объективны результаты?

Для того чтобы получить более полное представление и прийти к объективным результатам, ученые решили не ограничиваться данными, полученными от участников эксперимента. Все вошедшие в фокус-группу проживали в одной стране, имели сравнительно близкий уровень доходов и вели схожий образ жизни. Соответственно, результаты исследования в научных кругах могли счесть необъективными.

Поэтому специалисты сравнили полученные ими данные с результатами семнадцати аналогичных исследований, проведенных в разных странах. Возраст и количество участников фокус-групп также отличались.

Этот сравнительный анализ позволил ученым подтвердить объективность и правоту сделанных ими выводов в отношении влияния молочных жиров и кислот на состояние сердечно-сосудистой системы.

К каким выводам пришли ученые?

Основной вывод, сделанный исследователями, заключается в том, что молочные жиры и кислоты не оказывают отрицательного влияние на сердечную мышцу и сосуды, наоборот, эти вещества помогают поддерживать орган в здоровом состоянии и способствуют его правильной работе.

У многих пожилых людей подобные заявления ученых могут вызвать недоумение, ведь еще в конце прошлого столетия молочные жиры считались губительными для сосудов и сердечной мышцы, а медики настоятельно рекомендовали их избегать. Большинство людей, даже молодого возраста, следящих за своим здоровьем, убеждены в том, что жирное молоко, деревенские творог и сыры вредны для сердца. И, конечно же, в силу этой убежденности, люди приобретают обезжиренные продукты, полагая, что они принесут им только пользу.

Но результаты проведенного в Швеции исследования полностью развенчивают миф о вредоносности молочных жиров. Согласно данным ученых, люди с высоким уровнем молочного жира, как правило, имеют самый низкий риск развития сердечно—сосудистых заболеваний.

Впрочем, соавтор исследования Матти Марклунд, доктор и старший научный сотрудник Института глобального здравоохранения, подчеркивает, что требуется провести ряд дополнительных экспериментов, чтобы исключить любую вероятность ошибки или случайности. Осторожность ученой вызвана тем, что результаты шведского исследования противоречат общепринятой в медицинских кругах точке зрения на молочные жиры.