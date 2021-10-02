В стиле 90-х, «Цезарь» и «Помпадур»: стильные прически на короткие волосы, чтобы выглядеть свежо и элегантно

Если вы любите экспериментировать со своей внешностью, у вас есть много вариантов для выбора самой оригинальной и креативной прически. Препятствием не станут и короткие волосы, поскольку даже небольшая длина позволит вам сделать укладку эффектной и привлекательной. Вот какие модели предлагается рассмотреть в этом сезоне.

Асимметричная стрижка пикси

Отличный вариант прически на короткие волосы, которая остается в тренде на протяжении долгих лет. Она идеально подходит обладательницам овальной формы лица, неплохо подойдет и круглолицым дамам. Секрет в том, что волосы на макушке имеют увеличенный объем, что визуально удлиняет шею и делает лицо более утонченным. Оптимальный вариант для густых и прямых волос.

Винтажная прическа писки

Эта прическа была в тренде в 50-60-х годах прошлого столетия. Идеально подходит круглолицым девушкам, поскольку зрительно делает лицо более утонченным. Челка поможет усовершенствовать форму и сделать ее более четкой. К тому же она поможет избавиться от эффекта пухлых щек и позволит придать прическе более современный и модный вид (хотя винтажный вариант смотрится не менее эффектно).

Писки с рваной челкой

Эта прическа подходит любому типу волос. Можно остановить на ней свой выбор обладательницам густой и кучерявой шевелюры. Не менее стильно будет смотреться стрижка и на тонких и прямых волосах. Ее преимуществом является практичность. Вам не нужно тратить много времени на укладку. Достаточно помыть голову и дать возможность волосам высохнуть естественным путем. Техника стрижки гарантирует то, что они в любом случае будут идеально уложены в красивую прическу.

Боб с челкой-шторкой

Отличный вариант не только для коротких, но и для средних волос. Будет замечательно, если волосы прямые от природы. Если вьются, это также смотрится очень оригинально. Можете оставить длинную челку, разделив ее вертикальным косым или прямым пробором. При этом у вас всегда будет возможность сделать ее немного короче или оставить самую минимальную длину.

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Каре с ровным срезом

Стрижка каре является одной из самых популярных и долгие годы не выходящих из моды. Она стильная и оригинальная, поскольку можно использовать челку разной длины или обойтись без нее. Прическа отлично смотрится на густых и тонких волосах, она добавляет женственности и кокетливости обладательницам кудрей. Практичность является ее неопровержимым плюсом, поскольку укладывается она быстро и выглядит при этом очень эффектно.

Каре с удлинением

Отличным вариантом выбора является прическа каре с удлинением. Вы можете сделать слегка удлиненные к лицу пряди или сделать контраст более заметным. Все зависит от вашего вкуса и предпочтения. Прическа идеально подходит девушкам с лицами овальной формы (тогда по бокам рекомендуется немного добавить объема). Круглолицым дамам эта прическа также подходит, поскольку есть возможность немного спрятать щеки и визуально сделать лицо более узким. Сегодня в тренде челка, поэтому эта деталь прически также не станет лишней.

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Французский боб

Эта прическа была в тренде в прошлом году, в этом и предстоящем сезоне наблюдается тенденция того, что ее популярность не уменьшится, а значительно увеличится. Длину волос можно сделать до подбородка или на уровне щек. Французский боб – это прическа на относительно короткие волосы, поэтому модель для плеч не соответствует требованиям. Объясните это своему стилисту-парикмахеру.

Короткий боб

Эта прическа была создана парикмахером Крисом Макмилланом, который создал культовую стрижку Дженнифер Энистон в сериале «Друзья». Она очень стильная и элегантная, нарядная и эффектная. Плюсом является то, что она не требует длительной укладки. Достаточно помыть голову, нанести стайлинговое средство и просушить волосы феном, прочесывая их в одном направлении от корней до кончиков до полного высыхания.

Многослойность

Сегодня эта модель находится в тренде, поскольку многослойные прически замечательно выглядят на волосах с любой текстурой. Форма может быть разной, наличие челки не является обязательным. Однако так прическа выглядит более привлекательно. Челку также можно сделать многослойной, и это придаст ей дополнительный объем. По длине сделайте ее относительно длинной, чтобы она касалась верхних век.

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«Цезарь»

Отличный вариант для стильных девушек с волнистыми от природы волосами. Если вы предпочитаете короткую длину и не любите тратить время на укладку, этот выбор вас однозначно удовлетворит. Прическа выглядит очень нежно, женственно и кокетливо.

Боб с боковой челкой

Очень милая и в то же время стильная прическа (на главном фото слева), которая может выполняться на любую длину. Длинная челка с боковым пробором закрывает часть лица, что позволяет подкорректировать его форму. То есть сделать круглое лицо более утонченным. Прическа также не требует длительной укладки, поэтому считается удобной и практичной. Она подходит, как к прямым, так и к вьющимся волосам.

«Помпадур»

Если хотите придумать что-то оригинальное, можете обратить внимание на прическу «Помпадур» (на главном фото справа). Это классическое сочетание более длинных и коротких волос никого не оставит равнодушным. Длинный верх укладывается особым образом, чтобы придать ему дополнительный объем. Это можно сделать при помощи прикорневого начеса, предварительно обработав волосы лаком или другим стайлинговым средством для объема. Можно обработать волосы средством до сушки, а затем закрепить лаком для лучшей фиксации. Это поможет укладке сохранить форму с утра и до вечера.