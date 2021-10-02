 

Метеоролог – управление погодой — великий инструмент власти

02.10.2021, 18:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Некоторые страны, например ОАЭ и Китай, активно внедряют технологии модификации погоды в повседневную жизнь: с помощью ракет и дронов они вызывают искусственные дожди и разгоняют облака, передаёт N-TV. Как отмечает метеоролог Франк Бёттчер, управление погодой представляет собой «великий инструмент власти», за которым, однако, скрывается огромный конфликтный потенциал.


Reuters

Некоторые страны стали определять погоду самостоятельно, о чём регулярно пишут СМИ. Этим летом газеты пестрили заголовками: «В Дубае вызывают искусственный дождь, чтобы легче переносить 50-градусную жару», «Искусственный дождь смягчает засуху и жару в Азии, но создает напряжённость», «Китай освоил модификацию погоды  стоит ли волноваться?», — передаёт N-TV.

Как отмечает метеоролог Франк Бёттчер, волноваться действительно стоит, поскольку изменение погоды всегда сопровождается «огромными побочными эффектами». Необходим постоянный контроль. По его словам, нужно помнить: «Если где-то идёт дождь, это означает, что где-то он отсутствует». Это представляет собой проблему: например, если попытаться избавить одних людей от ливней и что-то пойдёт не так, то какое-нибудь поле или деревня могут полностью погрузиться в воду.

В ОАЭ для вызова искусственного дождя используются дроны. Они воздействуют на облака с помощью электрических разрядов, вследствие чего молекулы воды «сливаются» и образуют маленькие капли, которые затем выпадают на землю. Китайцы используют ракеты со специальным химическим составом для разгона облаков. Яркий пример: погода во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2008 должна была быть ясной, и китайцы заранее предотвратили дождь.

Интересно, отмечает метеоролог, что этим занимаются в первую очередь «диктаторские государства». «Когда в Санкт-Петербурге проводится международная конференция, например саммит G20 или G7, или военная демонстрация, Владимир Путин создаёт ясную погоду», — считает Бёттчер.

По словам Бёттчера, исследования продолжаются, потому что управление погодой представляет собой «великий инструмент власти». Если бы государства могли влиять на погоду, её можно было бы использовать в качестве оружия, в том числе и с военной точки зрения, и вести с её помощью войны. «Если я разгоню облака, я могу вызвать в некоторых регионах засуху и оставить их без воды. С другой стороны, я могу использовать сильный дождь в качестве оружия. Грозовая туча, которую я выпущу над противоборствующими войсками или над политически непопулярными регионами. За этим скрывается невероятный конфликтный потенциал, это безумный инструмент власти. Об этом нельзя забывать», — подчёркивает Бёттчер в подкасте N-TV.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Немцы возмутились условиями для Украины в сделке по «Северному потоку – 2»

10.09 / Стало известно о самочувствии первых 13 привитых от коронавируса москвичей

05.04 / Семиместный кроссовер Hyundai Alcazar показали в Сети

17.09 / Рада за два года в “турборежиме” приняла меньше законов, чем предшественники – КИУ

26.02 / В школах Баварии появятся уроки ислама

07.02 / Handelsblatt – неудачи в распределении вакцин показали — ЕС надо реформировать

02.07 / Суд арестовал бизнесмена Батурина

27.06 / Ломаченко заявил, что его реванш с Лопесом “все ближе”

08.03 / США намерены провести кибератаки против России – NYT

24.06 / “Интер” и “Сассуоло” сыграли вничью, забив на двоих шесть голов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика