 

Independent – в США объявили об исчезновении 23 видов животных и растений

02.10.2021, 18:04, Новости дня
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В среду Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США объявила об исчезновении 22 видов животных и одного вида растений, передаёт The Independent. В список вымерших видов вошли белоклювый дятел, багамский пеночковый певун и чешуегорлый мохо. По мнению экспертов, некоторых животных из списка можно было спасти, однако власти «не торопятся защищать» исчезающие виды.


Reuters

В среду Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США объявила об исчезновении 22 видов животных и одного вида растений. Из списка исчезающих видов были исключены 11 видов птиц, 8 видов пресноводных мидий, 2 вида рыб и одна летучая мышь, пишет The Independent.

В списке вымерших птиц оказался белоклювый дятел, которого последний раз видели в 1944 году, багамский пеночковый певун и чешуегорлый мохо, обитавший на Гавайях.

Они присоединятся к списку из 650 видов, отнесённых Службой охраны рыболовства и дикой природы США к разряду вымерших.

Эксперты Центра биологического разнообразия, некоммерческой природоохранной организации, выступили с критикой Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, отметив, что она «не торопится защищать виды». Они настаивают на том, что некоторых животных из списка, в том числе гуамскую миагру, марианскую летучую лисицу и три вида мидий, можно было спасти.

Исследование, проведённое в 2016 году, показало, что каждому виду приходится ждать внесения в список находящихся под угрозой исчезновения в среднем около 10 лет. Эксперты Центра биологического разнообразия утверждают, что по меньшей мере 47 видов вымерли в ожидании присвоения соответствующего статуса.

«Закон об исчезающих видах — это самый мощный инструмент, который у нас есть, чтобы положить конец вымиранию, но печальная реальность такова, что для большинства видов внесение в список занимает слишком много времени. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США остро нуждается в реформировании процесса защиты видов, чтобы избежать дальнейшего исчезновения, и для этого ей необходимо финансирование. Мы не можем позволить бюрократическим проволочкам привести к исчезновению новых видов», — заявила Тьерра Карри, старший научный сотрудник Центра биологического разнообразия, передаёт The Independent.



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