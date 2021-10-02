 

Мнение: Грузия благодарит Украину за помощь в задержании Саакашвили

02.10.2021, 18:00, Разное
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне за сотрудничество, в том числе по делу задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Премьер Грузии поблагодарил Украину в связи с «делом Саакашвили»
«Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что это произошло в деле об экстрадиции экс-шефа Военной полиции Грузии Мегиса Кардавы.
«Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардавы, а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество», — отметил Гарибашвили.

Это что получается? Грузия и Украина по заказу Путина пытаются посадить Саакашвили?!

PS. Президент Грузии уже заявил, что никогда не помилует Саакашвили.
PS2. В Кремле заявили, что похождения Саакашвили им не интересны.
PS3. Госдеп заявил, что надеется, что в отношении Саакашвили будут соблюдены нормы гуманности и законности.
PS4. Саакашвили объявил себя политзаключенным, объявил голодовку и начал писать письма на волю.

Источник: Colonel Cassad



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