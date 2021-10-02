 

В Тунисе премьер-министром назначили женщину. В арабском мире это стало “историческим решением”

02.10.2021, 17:54, Новости дня
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Впервые такую должность в арабском мире получила женщина, сообщил телеканал Al Jazeera. Нового премьера Туниса назначили во время национального кризиса и угрозы финансовой системе государства, отметили журналисты.

Саид 25 июля этого года отправил в отставку правительство во главе с Хишамом Машиши и заблокировал работу парламента. Также он расширил собственные полномочия. Теперь он просит Ромдан быстро сформировать новое правительство, напомнил телеканал.

Саид неоднократно подчеркивал “историческое назначение” женщины, представляя нового премьера. По его словам, так он отдает дань уважения всем женщинам в Тунисе. Приоритетом правительства, по замыслу президента, должна стать “борьба с коррупцией и хаосом, охватившим многие государственные учреждения”.

Контекст:

Ромдан родом из Кайруана, она имеет докторскую степень по геологии и преподает в национальной инженерной школе Туниса, писало агентство AFP. Она занимала руководящие должности в министерстве высшего образования Туниса.

Ромдан станет 10-м премьер-министром Туниса с 2011 года, когда во время революции свергли диктатора Зин аль-Абдина бен Али, который правил страной более 30 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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