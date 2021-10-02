В Украине растет строительный сектор – Шмыгаль

“Строительный сектор в августе вырос на 9% по сравнению с августом прошлого года. Такое увеличение происходит и по группе жилых зданий, и по группе инженерных сооружений (дороги, коммуникации, промышленные объекты)”, – написал он.

Глава правительства считает, что “государственные инвестиции в отрасль дают дополнительный толчок к дальнейшему росту”.

Шмыгаль также назвал рост строительного сектора одним из факторов восстановления экономической активности в стране.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/430470081853534

Контекст:

По данным Государственной службы статистики, в августе в Украине средняя месячная зарплата в сфере строительства составляла 11 868 грн при средней зарплате по стране 13 997 грн в месяц.

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