 

На фоне газового кризиса власти Германии разрешили сбор валежника

02.10.2021, 17:51, Разное
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В связи с ростом цен на газ и перебоями с продовольствием, бундестаг принял закон, позволяющий гражданам свободный сбор валежника в лесах для собственных нужд.

«Сейчас мы находимся в затруднительном положении и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам. Поэтому мы переняли успешный опыт наших восточных коллег и разрешили гражданам собирать валежник, так они смогут отопить свой дом и повысят пожарную безопасность лесов», – сообщил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Граждане Германии недовольны сложившейся ситуацией в стране, они боятся, что зимой могут остаться без тепла.

«В Германии снова настали тяжелые времена, а я помню те дни, когда наша страна не испытывала проблем с газом и могла снабжать им каждый дом, квартиру, камеру. Я уже пенсионер, в лес за валежником мне идти тяжело и опасно, поэтому я отапливаю жилище по методу, которому меня научил отец – жгу книги – они дольше горят и дают больше тепла, чем обычная древесина», – рассказал местный житель Юрген Шмидт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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