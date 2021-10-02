На фоне газового кризиса власти Германии разрешили сбор валежника

В связи с ростом цен на газ и перебоями с продовольствием, бундестаг принял закон, позволяющий гражданам свободный сбор валежника в лесах для собственных нужд.

«Сейчас мы находимся в затруднительном положении и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам. Поэтому мы переняли успешный опыт наших восточных коллег и разрешили гражданам собирать валежник, так они смогут отопить свой дом и повысят пожарную безопасность лесов», – сообщил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Граждане Германии недовольны сложившейся ситуацией в стране, они боятся, что зимой могут остаться без тепла.

«В Германии снова настали тяжелые времена, а я помню те дни, когда наша страна не испытывала проблем с газом и могла снабжать им каждый дом, квартиру, камеру. Я уже пенсионер, в лес за валежником мне идти тяжело и опасно, поэтому я отапливаю жилище по методу, которому меня научил отец – жгу книги – они дольше горят и дают больше тепла, чем обычная древесина», – рассказал местный житель Юрген Шмидт.

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