Спикеровка

Председатель Верховной Рады Украины на волосок от отставки из-за жестких разногласий с президентом Зеленским.



Дмитрий Разумков. Фото: Zuma TASS

…Сначала он пятится под музыку, пока не закрывает за собой снаружи тяжелую дубовую дверь кабинета. Спиной вперед покидает здание Рады. Видит перспективу все уменьшающегося зала со своим креслом в президиуме. Гаснет люстра под куполом. Он садится в черную машину. Авто начинает движение задним ходом. На лице героя отражается масштаб задач до тех пор, пока машина не исчезает за поворотом… Это вирусное видео «наоборот» сейчас кочует по Сети.

Оригинальный ролик сняли в 2019-м, когда Дмитрий Разумков стал спикером украинского парламента как представитель монобольшинства пропрезидентской партии «Слуга народа». Кадры потрясли комсомольско-советской драматургией сюжет со слоганом «Починаємо працювати!» («Начинаем работать!»). В обратной перемотке получилось ну очень смешно и едко. «Конкуренции быть не может. Продакшн в стране один!» — констатировали прием борьбы украинские коллеги-журналисты. Их поддержали политики от оппозиции, что развивают тему диктатуры Зеленского, подкравшейся незаметно.

О росте разногласий между главой Рады и президентом Зеленским в кулуарах заговорили давно. Напомню, Дмитрий Разумков — дипломат по образованию, управленец в коммерческом секторе и спец по консалтингу — познакомился с Владимиром Зеленским, когда тот собирался назваться кандидатом в президенты. Из них двоих впечатление «молодого начальника» производил, безусловно, Дмитрий — чуть надменный, презентабельный, владеющий собой яппи. Роль главного советника по политическим вопросам и спикера штаба была ему заметно мала. Избрание Разумкова спикером на некоторое — короткое — время дало право наблюдателям констатировать баланс ветвей власти: Рада получила самодостаточного руководителя. И вместе с тем политического партнера Зеленского.

В 2020-м году слухи о черной кошке, которая повадилась бегать между президентом и первым номером в партийном списке «Слуги народа», развенчивали оба политика. Отношения свои называли рабочими, хотя признавали наличие дискуссий. В том числе жестких.

Вскоре спикер и президент публично разошлись во мнениях о ситуации с Конституционным судом (Разумков подал параллельный президентскому проект закона). Председатель парламента не поддержал «президентские», так утверждали, кандидатуры на посты министров образования и энергетики.

Дмитрий Разумков стал единственным членом СНБО, который не голосовал за отключение от эфира ряда пророссийских олигархических телеканалов в Украине и ставил под сомнение санкции против Виктора Медведчука:

«Неуместно это делать в обход решения суда!» В начале лета 2021-го он раскритиковал «имиджевый» проект закона Зеленского об олигархах (закон Рада приняла недавно большинством голосов).

Эксперты замечали: ситуация все сильнее раздражает президента. Зеленский, мол, хочет солидарного исполнения программы, с которой команда победила на выборах, и все. А председатель парламента ездит по регионам, встречается с главами областных госадминистраций, проводит там совещания с представителями бизнеса, похожие на зондирование почвы и подготовку к новой кампании выборов. Ну и в интервью высказывается в том духе, что раз Зеленский обещал стать главой государства на один срок, то надо держать слово. Как следствие, внутри монобольшинства тоже началось брожение: «Разумков строит собственную партию? Готовится к автономному плаванию?».

Электоральное будущее спикера никто из наблюдателей высоко не оценивал. Молодой центрист комсомольско-советского формата — такой типаж претит большинству украинских избирателей. За исключением разве что тех, кто готов голосовать за «стабильность» как при Януковиче, но в бывших «регионалах» разочаровался.

Работал и политический «испорченный телефон». Зеленскому с помощью доверенных лиц в Офисе доносили все больше негатива о Разумкове, включая «мыслепреступления» последнего.

Из очевидного же был конфликт спикера с частью пропрезидентской фракции и лично с секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Председателю Рады окружение тоже докладывало, что в кресле спикера Зеленский хочет видеть «подконтрольного» первого зама Руслана Стефанчука.

В сентябре события пошли по нарастающей. Разумкова, находящегося на самоизоляции по причине коронавируса (две прививки не смогли обезопасить полностью), не пригласили на выездное заседание фракции «Слуги народа» в курортном городе Трускавец, в Карпатах. До того глава партии, депутат Александр Корниенко, обвинил его в некомандных действиях — попытке не внести в повестку дня уже известный «закон об олигархах». Спикер усмотрел «черную метку» и предупредил: по своей воле в отставку не собирается, не видит оснований, но не исключает такого поворота.

«Если будет принято соответствующее решение парламента, действительно, я стану внефракционным народным депутатом. Это нормальный процесс. А дальше посмотрим», — сказал он в интервью интернет-изданию «Украинская правда». И уточнил, что не обсуждал вопрос с президентом Владимиром Зеленским. «Слуги», в свою очередь, сообщили, что дождутся выхода Дмитрия Александровича с больничного. И уж тогда…

30 сентября Дмитрий Разумков написал в фейсбуке, что коллеги обратились к нему за подписными листами об отзыве председателя Рады, соответствующее предложение подал руководитель фракции Давид Арахамия, листы выданы. А еще спикер вышел из образа, уколов возможного «подсиживателя» с нетипичной грубостью: «С таким же успехом, когда я выхожу в туалет из сессионного зала, он (Стефанчук. — О. М.) также может быть назначен исполняющим обязанности». Первый зам, юрист Руслан Стефанчук интересовался у аппарата парламента — почему на период самоизоляции спикера его не назначают исполняющим обязанности председателя?

Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков в Раде. Фото: Danil Shamkin / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС

Пока известно, что единства насчет судьбы спикера в «Слуге народа» нет, но в Трускавце депутатам постараются объяснить логику отставки. В «Европейской солидарности» Петра Порошенко уже называют происходящее «расправой».

Другие оппозиционеры держат паузу: нет ничего слаще наблюдения за тем, как власть сражается сама с собой.

От имени Зеленского о «нормальных отношениях» заявляет его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Именно этот момент — самый красноречивый. Обычная история честолюбий, которая сломала не один политический союз.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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