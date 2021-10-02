Названы самые популярные иностранные соцсети в России

У россиян самой популярной иностранной соцсетью является Instagram, его догоняет TikTok, сообщил президент Международной академии digital-коммуникаций доцент РУДН Андрей Яблонских.

Аудитория TikTok растет «в геометрической прогрессии», а вот российские сегменты Facebook и тем более Twitter сейчас переживают упадок, сообщил эксперт «Ридусу».

Число активных пользователей Twitter составляет, вероятно, меньше миллиона, в Facebook максимум активных российских пользователей – 2-3 млн, в Instagram же число пользователей в РФ – порядка 50 млн.

При этом «отмирающие» иностранные соцсети все еще активно используются для рекламы. Самыми популярными в рекламе остаются Facebook и Twitter.