 

Москвичам предсказали «барическую гору»

02.10.2021, 17:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Москве ожидается «барическая гора», она появится из-за действующего на Европейской территории РФ обширного антициклона, сообщил центр «Фобос».

Утром в субботу в столице обновился суточный рекорд атмосферного давления, показатель достиг 762,8 мм ртутного столба, сообщается на сайте «Фобоса».

Далее давление будет повышаться, оно выйдет на максимум в начале новой недели. В понедельник и вторник прогнозируется давление до 768 мм ртутного столба, это на 20-22 единицы выше нормального показателя. «Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», – говорится в публикации.

Метеорологи предупредили, что столицу ждет серия рекордов высокого атмосферного давления, ослабление циклона начнется с 6 октября. 



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