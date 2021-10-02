Москвичам предсказали «барическую гору»

В Москве ожидается «барическая гора», она появится из-за действующего на Европейской территории РФ обширного антициклона, сообщил центр «Фобос».

Утром в субботу в столице обновился суточный рекорд атмосферного давления, показатель достиг 762,8 мм ртутного столба, сообщается на сайте «Фобоса».

Далее давление будет повышаться, оно выйдет на максимум в начале новой недели. В понедельник и вторник прогнозируется давление до 768 мм ртутного столба, это на 20-22 единицы выше нормального показателя. «Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», – говорится в публикации.

Метеорологи предупредили, что столицу ждет серия рекордов высокого атмосферного давления, ослабление циклона начнется с 6 октября.