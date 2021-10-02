Половина российских геймеров покупает игровую валюту

Недавнее исследование показало, что 47% геймеров, живущих на территории России, периодически покупают игровую валюту, которой можно расплачиваться внутри сообщества, собранного в любимой игре.

Эти данная предоставила компания My.Games, исследовавшая рынок видеоигр в РФ. В частности, 46% владельцев мобильных гаджетов заявили, что они время от времени тратят реальные деньги на приобретение внутренних валют, а среди пользователей консолей таких чуть меньше – 39%.

Игровых персонажей и различные виртуальные предметы покупают за настоящие деньги 44% обладателей электронных устройств и 30% владельцев специальных игровых консолей. Также многие готовы платить за усиление (развитие) персонажей, оформление подписок и прочее.