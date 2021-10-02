 

BepiColombo передал первый снимок поверхности Меркурия

02.10.2021, 17:40, Новости дня
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Ранее мы уже сообщали, что космический зонд BepiColombo максимально приблизился к поверхности планеты Меркурий, пролетая всего-то в 200 километрах. Позже пришло сообщение, что в Европейском космическом агентстве получили первую фотографию первой планеты Солнечной системы, сделанную с ее низкой орбиты.

По словам специалистов, это только первый снимок, за которым последуют и другие. Однако прежде, чем данный зонд сможет стабильно находиться на орбите Меркурия, ему придется выполнить еще несколько оборотов по вытянутой орбите.

Изображение прислано черно-белое, квадратное. Разрешение – по 1024 пикселя с каждой стороны. На фото видны несколько кратеров, которые теперь можно рассмотреть в более мелких подробностях, говорят ученые.



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