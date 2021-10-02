В Чернигове ночью напали на полицейских. Один погиб, второй попал в реанимацию

Погибший и пострадавший служили в одном отделе, оба – в звании капитана, написал городской портал gorod.cn.ua.

В момент нападения полицейские были в отпуске и в гражданской одежде. Полиция задержала шестерых предполагаемых причастных к произошедшему. Чтобы установить объективную картину произошедшего, опрашиваются свидетели и изучается видео с камер наблюдения, добавили в полиции.

Собеседники местного издания “ЧEline” подтвердили информацию о нападении на полицейских. Событие произошло в микрорайоне Масаны. Тело полицейского увидели прохожие, рядом находился без сознания другой полицейский. Сейчас он находится в реанимации.

Пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Слабеняк сказала Общественному, что погибшему было 30 лет.

В полиции открыли уголовное производство по данному факту и назначили служебное расследование, уточнили правоохранители.

—