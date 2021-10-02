 

Зеленский назвал “большую ошибку” Разумкова

02.10.2021, 17:00, Новости дня
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“Вопрос Дмитрия Разумкова для меня совсем не вопрос. В целом, я считаю, что это вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, выносить этот вопрос в публичную сферу, в медиа”, – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что “секретов никаких нет”, и выразил мнение, что “у этих людей просто другие политические взгляды”.

“Это нормально, мы живем в демократическом государстве. Но если они иные, чем у более 200 человек, и иные, чем у 73%, которые отдали голоса именно за ту программу, мы же ничего другого не делаем – это нормально, значит, ты живешь своей личной жизнью”, – считает Зеленский.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150-ти для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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