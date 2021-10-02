Если понадобится, Беларусь станет единой военной базой с РФ – Лукашенко

Обозреватель CNN в России Мэтью Чанс спросил Лукашенко, не превратится ли Беларусь в западный форпост Вооруженных Сил России (ВСР).

“Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России?” – ответил Лукашенко.

Он отметил, что по сути Беларусь “уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России”.

“На этом западном фронте у нас создана единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. В случае конфликта, а мы это не скрываем, нас вся западная часть ВСР будет поддерживать, – добавил Лукашенко.

По его словам, при угрозах “этот форпост будет создан в течение месяца”.

“Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать”, – предупредил Лукашенко.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.

27 сентября Лукашенко назвал путь Украины в НАТО открытием нового фронта для Беларуси. “Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это же не против Германии разворачиваются войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США”, – добавил Лукашенко.

Лукашенко разглагольствует о призрачных базах США в Украине, превращая Беларусь в военную базу РФ, ответили в МИД Украины. Спикер ведомства Олег Николенко отметил, что основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа исходит от России.

Лукашенко в июне этого года заявлял, что населению Беларуси следует научиться навыкам обращения со стрелковым оружием. “Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать”, – говорил он.

В июле Лукашенко говорил о готовности разместить в Беларуси “все вооруженные силы [РФ] со всеми видами вооружений”, если это понадобится для безопасности Беларуси и России, сообщало БЕЛТА.

1 сентября он анонсировал поставки самолетов, вертолетов и “самого важного” вооружения ПВО из Российской Федерации.

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