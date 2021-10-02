Актрису Лию Ахеджакову вызвали в СК

…из-за «оскорбления ветеранов» в спектакле «Первый хлеб».

Следственный комитет вызвал актрису Лию Ахеджакову «на беседу» из-за ее роли в спектакле «Первый хлеб» театра «Современник». Об этом она сообщила «Комсомольской правде» на открытии нового сезона.

«Все это меня подкосило. Такое происходит впервые в моей жизни. Приходил следователь. Меня вызывали на допрос. Те, кто создают травлю, спектакля не видели», — отметила она.

На спектакль «Первый хлеб» в Генпрокуратуру и московскую мэрию пожаловались «Офицеры России». В организации заявили, что в постановке «чрезмерно используется ненормативная лексика» и «неприкрытая пропаганда однополой любви». В монологе главной героини, которую играет Ахеджакова, по мнению «Офицеров России», содержится оскорбление ветеранов.

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Вскоре глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль. После этого театр изменил монолог главной героини в сцене на кладбище, где она сокрушается над могилой героя войны: «Защитил наше спокойствие. И где теперь оно — наше спокойствие?». Из речи убрали брань.

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