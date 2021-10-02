Лавров заявил о свободе РФ от табу во внешней политике

Российская сторона, в отличие от американской, свободна от табу и идеологических пристрастий во внешней политике, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас нет, в отличие от Соединенных Штатов, это действительно так, идеологических пристрастий, идеологических табу в наших отношениях с зарубежными партнерами. Но это на самом деле является нашим преимуществом – методологическим, практическим, поскольку позволяет нам играть активную посредническую роль в урегулировании тех конфликтов, которые мы считаем важным держать на повестке дня», – цитирует Лаврова ТАСС.

Он пояснил, что такая стратегия позволяет Москве поддерживать контакты со всеми без исключения, в том числе насчет того, что касается «непримиримых государственных субъектов», и в том, что касается «протагонистов, антагонистов внутри соответствующих стран, которые охвачены конфликтами».

Россия всегда будет отстаивать международное право, центральную роль ООН на мировой арене. Глава МИД отметил, что многосторонние объединения с российским участием стали играть все большую роль не только в формировании региональной повестки дня, но и в определении общемировых тенденций развития.

Результаты последних саммитов БРИКС, ОДКБ, ШОС наглядно показывают усиливающееся значение этих структур.

«Я считаю, что опираясь на наш ресурсный, политический, стратегический потенциал, мы будем продолжать активно продвигать позитивную повестку дня, нацеленную на формирование условий для построения нового миропорядка, который должен, по сути дела, не перечеркивать старый, а вернуться к истокам, которые заложены в Уставе ООН», – сказал Лавров.

«Мы всегда знаем, что правда на нашей стороне. Давайте считать это нашей идеологией или, скажем, идейным содержанием нашей внешней политики», – продолжил глава ведомства.

Министр добавил, что переход от западноцентричной модели глобального развития к многополярному миропорядку будет длительным.

«Но то, что центр мирового развития уже сместился из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть – Евразию, это, наверное, очевидно всем», – отметил Лавров.

Для устойчивого решения глобальных проблем важно соблюдать баланс интересов, а международная жизнь становится все более инклюзивной «с точки зрения того, что на нее влияет».

«Она вбирает в себя целый ряд связанных друг с другом факторов. Это, конечно же, и модели развития, и модели государственного устройства, политические традиции, культурно-цивилизационные коды и многое другое. Здесь не обойтись без осмысления этих процессов, но ясно уже одно – традиционным балансом сил проблемы решить устойчиво и надежно невозможно, нужен баланс интересов», – заключил глава ведомства.