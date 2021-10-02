Спецслужбы Грузии объяснили секретность операции по задержанию Саакашвили

Сотрудники службы госбезопасности Грузии знали о возвращении бывшего президента республики Михаила Саакашвили на родину и приняли меры, чтобы избежать ажиотажа, возможных жертв, сообщил глава спецслужбы Григол Лилуашвили.

«Мы владели информацией о его приезде с той минуты, когда он прибыл сюда. Именно поэтому было проведено такое мероприятие, которое помогло избежать жертв, неразберихи, ажиотажа. Так что все закончилось мирно», – сообщил телеканалу «Пирвели» Лилуашвили, передает ТАСС.

В то же время он отказался раскрыть подробности задержания Саакашвили, пояснив, что скоро все заинтересованные стороны получат исчерпывающую информацию о произошедшем.

Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские парламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, хозяина которой позже арестовали за сокрытие преступления.