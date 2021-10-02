 

В Южной Корее запустят космическую ракету собственной разработки

02.10.2021, 16:46, Новости дня
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В начале третьей декады октября космическое ведомство Южной Кореи запланировало запустить первую ракету-носитель отечественного производства.

Пока конкретная дата запуска не определена, говорят представители агентства. Скорее всего, это произойдет 21 числа. Однако если погодные условия будут неблагоприятными, выберут один из дней в последующую неделю. В любом случае ракета корейской разработки должна стартовать до 28 октября, отмечают чиновники.

Подготовительные работы на космодроме Наро уже начались. Корейская ракета получила название «Нурихо». Ее общий вес составляет 200 тонн. В носителе три ступени. Полезная нагрузка на первый раз всего полторы тонны. Однако ракета может поднять в космос и больше. Стоимость проекта оценивают в 1,8 млрд американских долларов.



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