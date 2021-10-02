В Южной Корее запустят космическую ракету собственной разработки

В начале третьей декады октября космическое ведомство Южной Кореи запланировало запустить первую ракету-носитель отечественного производства.

Пока конкретная дата запуска не определена, говорят представители агентства. Скорее всего, это произойдет 21 числа. Однако если погодные условия будут неблагоприятными, выберут один из дней в последующую неделю. В любом случае ракета корейской разработки должна стартовать до 28 октября, отмечают чиновники.

Подготовительные работы на космодроме Наро уже начались. Корейская ракета получила название «Нурихо». Ее общий вес составляет 200 тонн. В носителе три ступени. Полезная нагрузка на первый раз всего полторы тонны. Однако ракета может поднять в космос и больше. Стоимость проекта оценивают в 1,8 млрд американских долларов.