 

Японские фармацевты используют ИИ для разработки новых препаратов

02.10.2021, 16:46, Новости дня
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Искусственный интеллект освоил еще одну новую для себя сферу – фармацевтику. Как сообщают представители компании Summit Pharmaceuticals International (Япония), их специалисты внедрили в процесс разработки новых лекарственных средств нейросеть с ИИ.

Кстати, сама технология, как это ни удивительно, создана вовсе не в Японии, а в Израиле, который удерживает в данной отрасли мировое лидерство.

Использование искусственного интеллекта позволяет быстро и без особых затрат проводить моделирования воздействий препаратов в том или ином составе. А это, в свою очередь, сократит время, необходимое для исследований и проверки эффективности созданных лекарств, определения возможных побочных влияний и т.д.



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