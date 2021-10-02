Японские фармацевты используют ИИ для разработки новых препаратов

Искусственный интеллект освоил еще одну новую для себя сферу – фармацевтику. Как сообщают представители компании Summit Pharmaceuticals International (Япония), их специалисты внедрили в процесс разработки новых лекарственных средств нейросеть с ИИ.

Кстати, сама технология, как это ни удивительно, создана вовсе не в Японии, а в Израиле, который удерживает в данной отрасли мировое лидерство.

Использование искусственного интеллекта позволяет быстро и без особых затрат проводить моделирования воздействий препаратов в том или ином составе. А это, в свою очередь, сократит время, необходимое для исследований и проверки эффективности созданных лекарств, определения возможных побочных влияний и т.д.