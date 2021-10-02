Немецкий врач Озлем Тюреджи рассказала, когда завершится пандемия коронавируса

Одна из разработчиков первой вакцины в мире на основе РНК против COVID-19, известная ученая, врач и совладелец биотехнологической компании BioNTech из города Майнца Озлем Тюреджи поделилась своим мнением о сроках окончания пандемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

По ее словам, мировая эпидемия COVID-19 еще продлится несколько лет. Благодаря усилиям многих стран вирус становится управляемым. Но существует опасность возникновения новых штампов SARS-CoV-2, на которые у людей, даже перенесших коронавирус, не выработался иммунитет. Единственная эффективная защита от вирусов сейчас – только массовая вакцинация с последующей ревакцинацией.

Озлем Тюреджи отмечает, что в будущем могут возникнуть новые разновидности вируса COVID-19, от которых существующие вакцины, в том числе и разработанные ее компанией, будут малоэффективны. Ответом на это должны стать усилия всех стран мира, направленные на изучение SARS-CoV-2, и быстрое реагирование на его мутации.

Источник: novostivl.ru