 

Немецкий врач Озлем Тюреджи рассказала, когда завершится пандемия коронавируса

02.10.2021, 16:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одна из разработчиков первой вакцины в мире на основе РНК против COVID-19, известная ученая, врач и совладелец биотехнологической компании BioNTech из города Майнца Озлем Тюреджи поделилась своим мнением о сроках окончания пандемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
По ее словам, мировая эпидемия COVID-19 еще продлится несколько лет. Благодаря усилиям многих стран вирус становится управляемым. Но существует опасность возникновения новых штампов SARS-CoV-2, на которые у людей, даже перенесших коронавирус, не выработался иммунитет. Единственная эффективная защита от вирусов сейчас – только массовая вакцинация с последующей ревакцинацией.

Озлем Тюреджи отмечает, что в будущем могут возникнуть новые разновидности вируса COVID-19, от которых существующие вакцины, в том числе и разработанные ее компанией, будут малоэффективны. Ответом на это должны стать усилия всех стран мира, направленные на изучение SARS-CoV-2, и быстрое реагирование на его мутации.

Источник: novostivl.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Мнение: Сети отступают

09.07 / Мнение: Ковчег – дело добровольное

01.05 / Есть жертвы: автобус с пассажирами опрокинулся в Хабаровске

21.12 / Татьяна Васильева продолжает материально помогать детям и внукам

20.06 / “Эффект будет”: Тимошенко предрек интерес к инструкторам из РФ после фильма “Турист”

02.12 / Женщинам с депрессией и болезнями желудка рекомендовали скрининг на эндометриоз

18.06 / Дарья Пынзарь по молодости грозила мужу разводом

15.03 / Мнение: Навальный расколол интеллигенцию

16.12 / Назван главный признак коронавируса

31.07 / Графский Апраксин Двор в наши дни стал “Апрашкой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика