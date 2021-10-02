 

Мнение: На Украине цена на газ достигла 1500 долларов за 1000 кубометров

02.10.2021, 16:12, Разное
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Вроде только недавно цена на газ перевалила за 1100 долларов за 1000 кубометров, а сегодня на Украине уже пробита отметка 1500. Исторические рекорды цены на газ обновляется каждый день.

Цены на природный газ на Украинской энергетической бирже приблизились к $1500 за тысячу кубов. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны". "Цены на природный газ на Украинской энергетической бирже приблизились к планке в 1500 долларов за тысячу кубов. Объемы по такой цене пока продаются небольшие", – говорится в сообщении.
Но поскольку цены на газ растут каждый день, то и сегодня, вероятнее всего, газ будут покупать.
А это как раз цены для промышленности и бюджетных организаций.

https://strana.today/news/355804-tsena-prirodnoho-haza-v-ukraine-na-birzhe-dostihla-1500.html#.YVgSRgA-Ybs.twitter – цинк

Все это уже ведет к понятным последствиям. Начал резко дорожать газ для населения.
В Киевской области https://bbcccnn.org/tsini-na-gaz-perevischili-30-griven-postachalniki-vstanovili-tarifi-na-zhovten/ цена на газ по сравнению с августом к октябрю выросла в 2 раза. Большинство поставщиков газа для населения привязывают цену для конечного потребителя к рыночной стоимости. Если текущая ситуация с ценами на газ в Европе продлится существенное время (плюс на нее еще накладывается прекращение российского транзита в Венгрию, что лишило Украину "виртуального венгерского реверса"), то можно ожидать дальнейшего роста тарифов для населения, которое оплатит прекрасные результаты политики Зеленского.

В Европе цена на газ вчера пробивала 1200 долларов за 1000 кубометров и сейчас гуляет в диапозоне в 1150-1200. В Восточной Европе нарастает истерика с требованием наказать Россию. Хотя сама же Восточная Европа тормозила запуск "Северного Потока-2". Если бы трубопровод был запущен в срок, то объем газа на европейском рынке был бы существенно больше и текущие рекорды цены не были бы поставлены.
Но разумеется, обвинять будут во всем Россию, так что ждем новых санкций за чужой идиотизм.

Источник: Colonel Cassad



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