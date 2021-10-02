В Эстонии обанкротился старейший в стране провайдер пейджинговой связи

Основанный в 2007 году оператор пейджинговой связи «Таллин-пейдж» подал в налоговую службу заявление о банкротстве, сообщили в ведомстве. Компания не смогла оплачивать счета за отопление головного офиса после резкого роста цен на газ и электричество.

После банкротства компании без связи останутся более 900 тысяч пользователей эстонских пейджеров. В Эстонии останется только 3 действующих оператора пейджинговой связи, которые заявили, что готовы в полной мере принять пользователей к себе. В течение 9 месяцев абоненты «Таллин-пейджа» могут написать заявление о переходе к одному из них. Однако конкуренты компании признают, что рост цен на газ также влияет и на них. Возможно, в ближайшее время они вынуждены будут поднять тарифы. Стоимость одного слова, переданного на пейджер, может вырасти с 1 до 3 евро.

«Конечно, жаль, что с рынка уходят легенды. «Таллин-пейдж» совершил настоящую революцию, когда о пейджерах в стране никто даже не думал. Благодаря ним эстонцы смогли обмениваться сообщениями с друзьями на другом конце страны быстрее, чем едет поезд, что раньше казалось немыслимым. Сейчас многие напуганы. Сможем ли мы жить, если пейджер станет недоступной простым людям роскошью? Придётся, как и раньше, использовать голубей и передавать сообщения с машинистами паровозов», – сетует житель Таллина Эдгар Липпмаа.

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