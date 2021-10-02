 

Жизнь только начинается – Личное мнение

02.10.2021, 16:10, Разное
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Только дожив до 41 года, Маргарита Симоньян поняла, что же такое старость. По её мнению, в старости накрывает ужас, когда видишь женщину моложе себя, и она выглядит фу.

Речь, конечно, о Бритни. Именно её увидела Ритка и испугалась.


Фото: Соцсети

«Старение – это когда видишь фото Бритни Спирс, которая на два года моложе тебя».

Инстаграмные люди, понятное дело, накинулись тут на жухлую Ритку. На себя посмотри, орут.

И действительно, зачем смотреть на зарубежную Бритни, если можно подойти к зеркалу и увидеть старость прямо в нём?

К сожалению, люди оценивают себя крайне неадекватно. Лицо круглое? Лоснится? Как хорошо, что морщины на нём не так заметны — именно это видят они. Толстые щёки, птоз верхних век и прочие маркеры старости при этом не видят.

Уверена, что не только Ритка ужасается виду Бритни. Как, она же почти моя ровесница, почему тогда выглядит вот так?!

На самом же деле, это не Бритни выглядит плохо. Это вы не замечаете, что стало с вами. За 40 лет взгляд замылился.

Вот например, призывно манящая Нюрка с грудью. Тоже считает себя жутко сексуальной в свои 40 лет:

https://t.me/lenamiro/9838
Видео: Телеграм

Редкие люди способны разглядеть и оценить здраво свою внешность. Не орать, что фото неудачно, свет не так упал или вчера не умылась. Посмотреться в зеркало, сказать себе: что-то на лбу моём — кусок застарелого сала. Надо что-то делать, а то выгляжу уже хуже Людмилы Прокофьевны.

Принять сорокет и выглядеть в нём прекрасно способна только умная женщина. Та, которая не ссыт страшной цифры и адекватно собой занимается.

И ты, Ритка, не ссы — жизнь только ведь начинается. Правда, в каком состоянии внешности ты её проведёшь, зависит исключительно от тебя.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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