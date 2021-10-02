Мнение: Об истерике Лукашенко и пощёчине Путину

Поступающие новости из братской Беларуси откровенно не радуют. Скорее, настораживают и тревожат. По всем признакам, белорусский президент Александр #Лукашенко поступательно утрачивает #адекватность.

Нет, всем понятно, что последний год у него выдался нервным и напряжённым. Угрозы слишком затянувшемуся правлению поступали и слева, и справа. Год назад ради сохранения собственной власти пришлось даже с автоматом побегать, играя в белорусского Альенде – с той лишь разницей, что на президентский дворец в Минске армия даже и не думала нападать. А мирные протестующие – тем более. Но в любом случае такие игры даром не проходят.

И вот…

Александра Лукашенко возмутили «разночтения в оценке» ситуации, возникшей в Минске 28 сентября. Тогда группа сотрудников республиканского КГБ пришла к «подозреваемому в террористической деятельности» минчанину Андрею Зельцеру, айтишнику из EPAM Systems, но вместо покорно поднятых рук получила несколько выстрелов из «ИЖ-27». Один из белорусских чекистов скончался от полученных ранений, был убит и сам «террорист».

Официальная версия тех событий сразу же вызвала очень много вопросов у профессиональных экспертов, анализировавших действия белорусских силовиков и посекундно, даже покадрово разобравших видео, которое пресс-служба КГБ официально обнародовала. Именно этот детальный разбор с неприятными для чекистов выводами и вызвал у Александра Лукашенко нечто вроде истерики.

«Российские коллеги-чекисты и бойцы антитеррористических организаций… начинают по непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот, где-то непрофессионально и прочее, – возмутился белорусский президент. – Я всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы «А», этого же парня [погибшего сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка], который принимал участие в нейтрализации группы ЧВК Вагнера. Вот я хотел бы, чтобы они там посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто штаны не успели натянуть на пятую точку, даже глаз не успели открыть и моргнуть».

В этой гневной отповеди только слепой и глухой не обнаружит «комплекс наполеончика», гремучую смесь из непомерных амбиций и ничтожных возможностей. Впрочем, диагнозы лучше оставить специалистам по прикладной психиатрии. С точки зрения политики важнее другое.

В прошлом году накануне собственных «выборов» Александр Лукашенко задумал поиграть в независимость от Москвы. И случилась мутная история с задержанием 33 россиян, якобы «вагнеровцев». Поначалу белорусский президент вывалил ушат помоев на «братскую» Россию, но после известных событий в Минске резко дал заднюю. И в российское инфополе начала забрасываться информация о секретной операции ГУР Украины, которое хотело этих самых вагнеровцев» выманить и арестовать в Киеве, а белорусское КГБ сорвало эти дерзкие планы недруга.

И вот, едва российские патриоты, во всё это поверив, согласились предать тот афронт забвению, как Александр Лукашенко сам вытащил его из нафталина. При этом он не только обозлил российских силовиков на пустом месте, но и себя в очередной раз выставил полным г***м. Ибо ну кто же будет походя кусать кормящую руку ради почёсывания мелкого эго? Не говоря уже о том, что всё это покусывание напрямую бьёт и по имиджу Владимира Путина, выставляя напоказ его странную, виктимную зависимость от «батьки», который и сам зависит от российских кредитов чуть более, чем полностью.

Ну и если уж белорусский президент хочет настоящих сравнений, то почему бы ему не сопоставить действия профи из «БелАльфы» против вооружённого подозреваемого, следствием которых стали два двухсотых, и поведение обычного сотрудника ДПС в ходе недавнего инцидента в Перми? Тогда ведь младший лейтенант полиции Константин Калинин не оставил стрелку вообще никаких шансов, и сам не пострадал.

Но главный вопрос, как долго ещё в Москве будут – с подлинно христианским смирением – после правой щеки подставлять Александру Лукашенко ещё и левую?

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