Ахеджакова опровергла вызов в СК из-за спектакля «Первый хлеб»

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что ее не вызывали в Следственный комитет из-за спектакля «Первый хлеб», она пояснила, что разговаривала со следователем месяц назад.

«Нет, это ошибка», – сообщила Ахеджакова РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, действительно ли ее вызвали на допрос в Следственный комитет.

Она пояснила, что следователь приезжал в конце августа и в начале сентября, сначала ее вызывали в театр. «Следователь очень деликатно разговаривал со мной», – отметила артистка.

Ранее Ura.ru в своем Telegram-канале сообщило, что Ахеджакову якобы вызвали в СК в связи со спектаклем «Первый хлеб» в «Современнике», на который жаловалась общественная организация «Офицеры России».

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить постановки театра «Современник» на возможное оскорбление ветеранов.

Ахеджакова, исполняющая главную роль в постановке, считает, что обвинения в оскорблении ветеранов войны в спектакле «Первый хлеб» в «Современнике» якобы связаны с теми людьми в театре, кто не хотел, чтобы главным режиссером стал Виктор Рыжаков.

Театральный критик Григорий Заславский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «всю тяжесть претензий переложили на хрупкие, нежные, женские плечи Ахеджаковой».