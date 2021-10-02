 

Лавров заявил о разрушительном влиянии AUKUS и Quad на Азиатско-Тихоокеанский регион

02.10.2021, 15:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАльянс между США, Британией и Австралией AUKUS, а также диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) размывают многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Одна из самых модных сейчас тенденций – это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами», цитирует Лаврова ТАСС.

«Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН», – подчеркнул министр.

Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.

В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.

Также Вашингтон сделал очередной шаг, направленный на противостояние с Китаем: он намерен развивать объединение стран ради «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает реанимация Вашингтоном политического блока под названием QUAD и почему Китай вряд ли будет этим доволен.



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