Лавров заявил о разрушительном влиянии AUKUS и Quad на Азиатско-Тихоокеанский регион

Альянс между США, Британией и Австралией AUKUS, а также диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) размывают многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Одна из самых модных сейчас тенденций – это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами», цитирует Лаврова ТАСС.

«Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН», – подчеркнул министр.

Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.

В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.

Также Вашингтон сделал очередной шаг, направленный на противостояние с Китаем: он намерен развивать объединение стран ради «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает реанимация Вашингтоном политического блока под названием QUAD и почему Китай вряд ли будет этим доволен.