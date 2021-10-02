 

В МИД рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2»

02.10.2021, 15:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПроцедура сертификации «Северного потока – 2» проводится, но противники проекта могут пытаться мешать этому, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», – сообщил Грушко РИА «Новости».

Он пояснил, что сложно предсказать, как будут действовать противники проекта.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что никакой паузы в работе по введению в строй «Северного потока – 2» на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии.



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