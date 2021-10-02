Мнение: Китайцы запретили игры с донатом и содомией

Вместо предисловия — сегодняшний пост строго 18+, с плохими словами и взрослыми темами. Если вас это смущает, пожалуйста, не заходите под кат.

Только-только разработчики привыкли сдабривать игры ударными дозами педерастии, чтобы понравиться западным игровым журналистам, как их теперь снова принуждают к натуральным взаимоотношениям полов! И что тут прикажешь делать, например, авторам отечественного Патфайндера, которые в стремлении стать первыми учениками буквально нашпиговали повесточкой продолжение своей игры?

https://vk.com/wall-130678243_527115



Теперь придётся выпускать для Китая и прочих стран с традиционными ценностями нормальные версии игр, без однополых романов в отрядах искателей приключений. В принципе, изменений будет не так и много — достаточно будет поменять женственных мужчин на женщин, а излишне мужественных женщин — на мужчин. Это должно китайцев удовлетворить.

Другие правила выполнить будет сложнее. Но выполнять их в итоге придётся — и в Китае, и, вероятно, в России, так как российские политики и чиновники последние годы очень любят перенимать опыт у нашего доброго соседа.

Впрочем, я немного забегаю вперёд. Вот мои комментарии к переводу китайской презентации, посвящённой новым правилам цензуры. Перевод вышел на Реддите, боевом форуме Демпартии США, так что пусть знатоки китайского не удивляются, если найдут в переводе ошибки.

https://dtf.ru/u/241177-darvin-peshehod/886568-v-kitae-proveli-zasedanie-o-cenzure-v-videoigrah

Пойдём по пунктам. Для экономии времени я опущу угрозы китайских чиновников в адрес разработчиков игр. Там обычное в таких случаях «я вас всех насквозь вижу». Также я опущу запреты, которые я счёл мутными или маловажными. Итак:

1. Вместо слова «незаконно» нужно использовать слово «недопустимо». Например, игроку нельзя говорить, что никнейм «Си Цзиньпин» незаконен, надо как-то корректнее объяснять ему, что такой никнейм уже занят.

2. Выжимание денег из игроков запрещено. Продажа лутбоксов запрещена. Гача-механика, китайский вариант лутбоксов, запрещена.

На мой взгляд, давно назревший и перезревший запрет, причём не только в Китае, но и во всём цивилизованном мире. Игры с донатом и лутбоксами — это как рыбалка с водкой. После стакана сама рыбалка отходит уже на второй план. Обычно игру даже намеренно портят ради того, чтобы игроки тратили на внутриигровые покупки больше денег. Донат и лутбоксы следует запретить не только для спасения игроков, хотя и их тоже жалко, но и для того, чтобы плохие игры перестали отжимать огромную долю рынка у хороших.

3. «Игрок не должен иметь возможность выбрать развитие истории, которая приведет ко злу или анархии». Вот это, на мой взгляд, очень напрасно. Мне это напоминает историю военного, который вспоминал, как их группе первый раз раздали боевое оружие. Преподаватель сказал: «товарищи курсанты, направьте пистолеты на меня. Теперь себе в голову. Теперь в голову товарища. Отлично. Теперь, когда ваше любопытство удовлетворено, запомните эти ощущения и больше никогда так не делайте».

Ошибки — важнейшая часть процесса обучения. Наша школьная программа по литературе плоха не тем, что детей учат на примере мерзавцев и дураков, а тем, что антигерои выставляются в качестве примеров для подражания, и тем, что нормальных героев школьникам практически не показывают. Китайцы скатываются в другую крайность: предлагают сделать мир плоским и картонным, лишить игрока мук сложного морального выбора. Это очень по-детски или, точнее, очень по-чиновничьи.

4. «Злоупотребление японской культурой, аниме, запрещено. Нельзя изображать реальные боевые корабли в девочек из аниме». У меня есть мнение на этот счёт, но я оставлю его при себе, чтобы вы не сочли меня старым ворчуном.

5. Запрещены игры, в которых надо играть за плохишей. Например, под запрет подпадает польская This War of Mine, где надо выживать в декорациях гражданской войны, грабя своих соседей. Героя игры разработчики ставят перед выбором — или отобрать еду у пенсионеров Михальских, зная, что они умрут от голода, или умереть с голоду самому, вместе со своей собственной семьёй. Игра, на мой взгляд, действительно аморальная, я в неё играть не стал. Аналогичным образом мне не нравится, например, тот момент из GTA V, когда игрока по сюжету заставляют пытать информатора, вот прямо с натуралистичными подробностями.

С одной стороны, разработчики правы, если уж ты играешь за бандитов или, скажем, пиратов, уж будь любезен, ознакомься со всеми сторонами их «работы». Не думай, что вступив в банду, сумеешь остаться чистеньким и благородным, как русских фильмах, которые в девяностые годы снимали на деньги криминала.

С другой стороны, всё же что-то извращённое в таких играх есть. Решение китайцев по запрету аморальных сюжетных ходов я не одобряю, но понимаю. Пожалуй, я бы месте китайцев просто настоял бы, чтобы разработчики добавляли кнопку «промотать» на самых тягостных моментах — как это сделали в «Кол оф Дюти», например, когда игроку надо было участвовать в теракте в аэропорту.

6. Запрещены игры типа «Plague inc», в которой надо заражать чумой всё человечество, чтобы вытравить его в итоге под корень.

И снова — явная ошибка со стороны китайцев. Всё равно что запрещать играть за фашистов, изучая тем самым их тактику и стратегию. Врага надо знать и понимать, нужно уметь вживаться в его шкуру и смотреть на мир его глазами. В условном «Дне Победы» игрок управляет армиями Гитлера не для того, чтобы потом зиговать в курилке перед друзьями, а для того, чтобы понимать сильные и слабые места его войск, чтобы потом лучше играть за СССР или Британию.

Китайскому игроку запретят играть в «Дне Победы» за Японию, пусть так. Но ведь в итоге ему из-за этого будет сложнее оборонять Пекин!

7. Геи и женоподобные мужчины запрещены. Китайцы подробно рассказывают, что именно нельзя делать. Под запрет подпадает не только прямая порнография, но и романтические истории в духе «Горбатой горы», и даже намёки на такие истории — например, изображение однополых «друзей», которые снимают один дом на двоих. Также запрещено менять пол у исторических персонажей на женский, запрещено показывать слащавых мальчиков и, вообще, запрещено показывать людей, по которым сложно с первого взгляда определить, какого они пола.

Тут надо заметить, что в Китае эта болезнь зашла гораздо дальше, чем у нас. Например, в «Геншин Импакт» человеку традиционной культуры играть физически тяжело — настолько там всё слащаво, бесполо и женоподобно. Впрочем, полагаю, прямые запреты всё же не приведут к ожидаемому результату. Лобовые запреты вызовут у нейтральной публики такое же недоумение, как недавнее театрализованное представление из Ярославля. Цитирую:

https://76.ru/text/gorod/2021/08/31/70109720/

29 августа в Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле прошли выступления военно-патриотического клуба «Десантник». Зрителей шокировало выступление клуба, приуроченного к 20-летию своего существования. Актеры на сцене подхватили одного из своих товарищей на руки, положили на него декорацию белого кирпича с надписью «Смерть пидорам» и разбили его кувалдой.

<…>

Руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» Андрей Палачёв прокомментировал случившееся порталу 76.RU. По его мнению, ничего страшного не произошло.

— Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. Пидорам вообще в России делать нечего, — рассказал Палачёв.

На вопрос о том, накажет ли он своих воспитанников за выходку, он ответил отрицательно.

— А за что их наказывать? Они просто «дырявых» не любят, я таких тоже не люблю, — уточнил руководитель клуба. — Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся пидоросня.

Повторюсь, раздражение китайцев можно понять. Многие современные игры рекламируют содомию с настойчивостью распространителей Гербайлайфа. К примеру, «Одиссея Ассасина» буквально вся построена вокруг повесточки. Такое чувство, что сценаристам дали команду сделать игру про задний привод, а уже потом они начали наслаивать на этот стержень остальной сюжет:

https://olegmakarenko.ru/1619971.html

Но всё же можно было бы действовать тоньше. К примеру, не запрещать игры с «мужами женоподобными», а отнести их… к порнографии. Продавать исключительно в разделах порнографических игр, рекламировать исключительно на порносайтах. Запретить обычным игровым сайтам и журналам даже упоминать такие игры.

Вообще, если кому-то нравится делать игры про крепкую мужскую любовь — пожалуйста, я цивилизованный человек и выступаю за свободу самовыражения. Покуда эти игры будут оставаться в специально выделенных загончиках, желательно даже за пейволлом, они раздражать меня никак не будут.

8. Под запрет подпадает «Культурная апроприация», что бы под этим не имелось в виду. Как я понял, нельзя шутить над историей и искажать её. Полагаю, фильм «Иван Васильевич меняет профессию» не прошёл бы это цензурное правило, так как он ставит Ивана Грозного в несколько комическую ситуацию.

Там длинный список, чего делать нельзя — например, нельзя использовать самурайские доспехи в игре про древних китайцев.

В целом, конечно, намерение верное — хорошая игра должна по возможности заботиться об исторической достоверности. Проблема вот в этом «по возможности». С одной стороны, Юлий Цезарь с автоматом Калашникова — явное дурновкусие. С другой стороны, сражение Юлия Цезаря против Наполеона — интересная симуляция, запрещать которую было бы странно.

Опять-таки, запрет играть за военных преступников нелеп. Нельзя учить людей истории, не разбирая в том числе и историю злодеев.

Я понимаю и поддерживаю запрет на рекламу школьных террористов. Тупой школьник может посмотреть репортаж про очередного психопата и последовать его примеру. Но ведь примеру Гитлера-то тупой школьник последовать не сможет никак!

9. Запрещено возвеличивание других стран и запрещено унижение Китая.

Очень правильно, на мой взгляд, так как некоторые игры являются насквозь пропагандистскими. Пример из наших широт — насквозь пропитанная русофобией Метро Эксодус, где русские предстают то людоедами, то уголовниками, то нефтяными бандитами, то «великорусскими шовинистами», поработавшими тюркские народы. Игрок там только и делает, что сражается со «злочинной владой» да устраивает мини-майданы в разных углах карты.

У Китая под боком находится Тайвань, а внутри Китая расположен Гонконг. Я уверен, что эти два региона на потоке производят игры, в которых главным антагонистом является или Китай, или, в лучшем случае, КПК. Вражескую пропаганду такого рода Китай теперь запрещает, и это логичный ход с его стороны. Также, как сказано в презентации, запрещено сотрудничество с авторами и знаменитостями, которые открыто выступали против Китая, и запрещено намеренное очернение Китая — к примеру, демонстрация в игре грязных районов Шанхая или китайского повара, который готовит кошек и собак.

Тут надо вспомнить известные споры вокруг Пушкина и Лермонтова. У одного была строчка «бежали робкие грузины». В Грузии её заменили из патриотических соображений на «бежали робкие армяне». У другого было «ты трус, ты раб, ты армянин». В Армении бурно возмущались поэтом и подробно объясняли, что эти слова надо воспринимать в контексте, а в контексте они звучат как комплимент.

Прямолинейная цензура не пропустила бы подобные строки — хоть они и не являются значимыми. А вот серию «Метро», возможно, прямолинейная цензура и пропустила бы. Открытый выпад в адрес России там был только в первой части, в виде таблички «Роисся Вперде» на одном из зданий. Вторая часть сделана хитрее: там вся русофобия подаётся прозрачно, но всё же эзоповым языком. Так, чтобы формально было не придраться.

Как китайцы будут разбираться с этими нюансами, я не знаю. Надеюсь, будут смотреть всё же не на форму, а на суть. Они достаточно продвинуты, чтобы нанять умных экспертов.

До кучи китайцы запретили искажение религий. Полагаю, стоило это сделать хотя бы из эстетических соображений. К примеру, настоящим позором выглядит толерантное выравнивание разных религий в серии «Цивилизаций». Исторически религии очень разные, и влияние религий на культуру тоже разное. Наивный экуменизм в духе «все религии равны» — одна из самых некрасивых и опасных сторон современной западной повестки.

Ах, да, по поводу грузин и армян. Традиционно замечу, что и грузины, и армяне воевали за Россию, например, во время Великой Отечественной, породив в ходе войны огромное количество героев. Упрекать эти нации в отсутствии боевого духа может только тот, кто с историей совершенно не знаком.

10. Запрещены грязные трюки типа попыток примазаться к известному бренду, сделав игру с похожим названием, также запрещена маскировка иностранных игр под китайские.

Это обычное наведение порядка на рынке. Давно пора сделать, причём не только по отношению к играм, но и по отношению к обычным товарам. У нас сейчас и клещи «Гогенцоллерн гмбх», и пассатижи «Славянский инструмент» могут клепаться на одном заводе в Китае. Это неправильно — название бренда должно соответствовать стране-производителю. Так будет честно.

11. Запрещено ставить на аватарку фотографию товарища Си. Тут я частично соглашусь с китайцами — на некоторые никнеймы и аватарки в сетевых играх просто неприятно смотреть. Я не имею в виду товарища Си, разумеется — просто бывают аватарки или с какими-нибудь маньяками, или ещё с чем-нибудь непотребным. Никнеймы, опять-таки, сейчас очень часто содержат содомские лозунги и извращённую ругань. Это раздражает.

12. Запрещено делать игрока зависимым при помощи разных психологических трюков. Как я понимаю, игрокам запретят сидеть в играх целыми днями при помощи системы ID — без ID в игру не зайдёшь, а под своим ID больше скольки-то часов в день играть запретят.

Запрещены вызывающие зависимость внутриигровые покупки. Ну, про это я уже писал выше, это очень правильно, и я надеюсь, что мы в России тоже постепенно до этого дорастем.

Важное уточнение: в экспортных играх донат, лутбоксы и весь остальной набор психологических наркотиков следует оставить. Мы ещё не рассчитались с Западом за Диснея и Нетфликс, надо отдавать должок.

13. Нестандартный шрифт, смайлики и так далее будут ограничены. Теоретически верно — к примеру, тех же Парадоксов надо бить линейкой за плохо читаемый шрифт в некоторых играх, игроки не должны портить глаза, вглядываясь в мелкие или в мутные буквы.

Вместе с тем эта часть китайской презентации переведена так коротко, что я не могу понять, что конкретно китайцы имели в виду.

14. Насилие, обнажёнка, аморалка запрещены. Полагаю, тут китайцы перегибают палку. Запрещать открытую грудь? Запрещать играть за пиратов, воров и убийц? Запрещать открывать в играх казино, бордели и пивные бары? Товарищи, так нельзя.

Действительно, положительный персонаж не может быть курящим пьяницей, это непедагогично. Но надо ведь и чувство меры иметь!

Единственное, с чем я согласен, так это с запретом матерных слов. Не видел ещё ни одной игры, в которой матерные слова использовались бы к месту. Везде мат вставляется натужно и неумело, так что замена матерных слов на приличные, уверен, пойдёт играм только на пользу.

15. Запрещён «игровой гемблинг», включая как лутбоксы и гача-механику, так и, например, выбор характеристик у персонажа при помощи броска кубика.

Последняя часть, — запрет случайного выбора характеристик у персонажа, — звучит глупо. Весь мир AD&D, классика игровой индустрии, построен на случайных числах. Смысл явно потерялся при переводе. Предположу, что китайцы имели в виду натужный рандом, когда игрок не думает над стратегией, а просто сидит тупнем и дёргает за ручку игрового автомата, покуда ему не выпадут три семёрки.

Впрочем, случайные числа в компьютерных играх — это отдельная большая тема для разговора, в двух абзацах всего не объяснишь.

16. Запрещены сырые и забагованные игры, запрещено прямо врать в рекламе, запрещено делать пустые обещания, запрещено воровать друг у друга сюжеты и картинки для игр, запрещено делать пустые миры с плохо прописанными персонажами. Нужно чётко указывать, как и за счёт чего игра собирается зарабатывать.

Требования разумные — на месте издателя игр я бы и сам предъявлял их к своим разработчикам. Если китайцы смогут регулировать всё это, не впадая в нудный формализм, играм такие ограничения пойдут только в плюс.

Подведу итог

Китайцы пришли на запущенное поле и начали, засучив рукава, рвать сорняки. С одной стороны, давно пора. Габен свидетель, игровая индустрия давно уже нуждается в крепких и ласковых руках увлечённого агронома. С другой стороны, китайцы взялись за дело очень уж рьяно. Мне кажется, что у них было бы больше шансов на успех, если бы они действовали последовательно. Сегодня запрещаем лутбоксы, через полгода — содомию, ещё через полгода — выраженную синофобию.

Пока что китайцы вывалили на стол слишком много всего за один приём. Надеюсь, всё это — не запреты, которые вступают в силу вот прямо завтра, а пока что только ласковые рекомендации, которые будут прописываться в законах постепенно, в течение нескольких лет, смягчаясь и видоизменяясь по мере столкновения с реальной жизнью.