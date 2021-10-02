Ученые рассказали о влиянии солнечного света на сон

Австралийские исследователи из Университета Монаша, расположенного в городе Мельбурн, возглавляемые психологом Шоном Кейном, провели ряд исследований влияния дневного естественного солнечного света на сон человека.

В результате опроса около 400 000 человек из так называемого Биобанка Великобритании, были получены данные, что отсутствие или ограниченное количество естественного освещения днем негативно влияет на качество человеческого сна. Также исследователи выявили влияние солнечного света на общее психологическое состояние человека. Недостаточное количество прогулок и отдыха на открытом воздухе может привести к такому опасному психологическому недугу как депрессия.

Было доказано, что искусственное освещение на 50% снижает выработку мелатонина, а естественный свет приводит в норму его уровень. Исходя из этих данных важно понимать важность положительного влияния яркого света днем на человеческий организм, сделал вывод Шон Кейн.

Источник: www.ferra.ru