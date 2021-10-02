Отказаться от ночного крема в пользу массажа, не спать на боку: предотвращаем появление морщин и акне без дорогих косметических процедур и продуктов

Даже небольшие изменения в нашем привычном распорядке дня и уходе за кожей лица могут привести к тому, что кожа станет выглядеть не слишком свежей. Кроме того, это может привести к образованию морщин и акне. Вот несколько ошибок, которые мы ежедневно совершаем и от которых стоит отказаться, а также советы косметолога.

Больше спать

Чтобы хорошо себя чувствовать и выглядеть свежо, нужно хорошо высыпаться. Когда мы спим, наши клетки достаточно активно восстанавливаются, в результате чего кожа остановится сияющей и здоровой.

Если мы не высыпаемся, то наше тело не может нормально восстанавливаться. Также это замедляет выработку коллагена. В результате чего кожа будет казаться более тонкой и менее рыхлой. Это может привести к образованию темных кругов под глазами.

Регулярно стирать наволочку

Просто невозможно невооруженным глазом увидеть бактерии на наволочке, однако все же нужно помнить о том, что они там присутствуют. Косметика, пот, средства для волос, омертвевшая кожа, кремы накапливаются и каждую ночь попадают на кожу лица.

Проведенные исследования показывают, что на одной подушке могут находиться более 350 тысяч живых колоний бактерий, а третья часть подушки может состоять из омертвевших клеток кожи. Именно поэтому чтобы предотвратить возникновение акне, нужно часто менять и стирать наволочку.

Обновлять наволочку

Вместо стандартной хлопковой наволочки лучше всего приобрести шелковую. Это дорогой и роскошный материал, который имеет гладкую поверхность, поэтому кожа будет меньше натягиваться и в результате этого минимизируется образование морщин.

Кроме того, шелк не впитывает натуральные жиры с кожных покровов. Чтобы замедлить процесс образования морщин, стоит использовать шелковую наволочку и тщательно увлажнять кожные покровы.

Перестать спать на боку

Положение во время сна может оказывать сильное влияние на наши кожные покровы, намного сильнее, чем мы можем себе это предположить. Если спать на боку, то это способно привести к появлению морщин на той стороне лица, на которой вы обычно лежите.

Лучше всего спать на спине. Отсутствие трения не только помогает минимизировать количество морщин, но и предотвратить чрезмерное давление на кожные покровы. Это также поможет предотвратить появление отечности и припухлости под глазами.

Перестать наносить ночной крем

Это может показаться совершенно нелогичным, однако в этом есть смысл. Плохое кровообращение может привести к появлению складок, поэтому нанесение крема на лицо может усугубить проблемы с кожными покровами.

Вместо этого перед сном желательно на протяжении нескольких минут делать массаж лица, во время которого можно втирать в кожу масла или же любое другое увлажняющее средство.