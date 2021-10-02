FAZ – «торжество ненависти» — правительство Польши обвиняют в пропаганде нетерпимости к мигрантам

Миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией набирает обороты. Как пишет Frankfurter Allgemeine, во вторник польские пограничники зафиксировали новый рекорд — 473 попытки незаконного пересечения границы. Тем временем польские СМИ обвиняют правительство в стремлении настроить граждан против мигрантов с помощью фальшивых фотографий.



Reuters

На польско-белорусской границе скапливается всё больше мигрантов, стремящихся попасть в ЕС. Во вторник сотрудники Пограничной стражи Польши зафиксировали новый рекорд — 473 попытки незаконного пересечения границы. «Все эти попытки были пресечены пограничниками», — сообщили в ведомстве. В среду было зарегистрировано 313 попыток. Брюссель и Варшава убеждены: за потоком мигрантов стоит «твёрдая рука белорусского режима», пишет Frankfurter Allgemeine.

Теперь Польша выдвигает новые обвинения: Белоруссия отправляет солдат и снайперов на границу. По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, люди в военной форме «целятся из винтовок в польские патрули». «Они бросают петарды в наших солдат, которые устанавливают заграждения из колючей проволоки вдоль границы», — заявил Каминьский на пресс-конференции. Он предупредил: «Цель этих провокаций может заключаться в том, чтобы первый настоящий выстрел был произведён с польской стороны, когда кто-то из наших солдат почувствует угрозу».

Кроме того, на пресс-конференции Каминьский и министр обороны Польши Мариуш Блащак продемонстрировали фотографии, которые, как утверждается, были сделаны на мобильные телефоны задержанных мигрантов. Из 200 задержанных 50 признаны потенциально опасными из-за «радикализма», участия в «вооружённых формированиях на Ближнем Востоке», связей с «Талибаном»* или «Исламским государством»**. Многие журналисты назвали действия политиков «торжеством ненависти»: по их мнению, пропаганда направлена на то, чтобы «посеять панику» и убедить граждан в том, что мигранты представляют опасность для их жизни и здоровья. Например, на одной из фотографий запечатлён обнажённый мужчина, совершающий половой акт с коровой. Позднее СМИ выяснили, что это изображение циркулировало в интернете в течение многих лет.

Тем временем сейм проголосовал за продление чрезвычайного положения на границе с Белоруссией до начала декабря. В четверг вечером комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон провела краткую встречу с министром внутренних дел Каминьским в аэропорту Варшавы. Как отмечает издание, ЕС не возражает против закрытия границы с Белоруссией, однако Евросоюз тревожит факт, что недавно в лесах на границе с Польшей были обнаружены тела шести мигрантов.

Мигранты также пытаются попасть в ЕС через Литву и Латвию. По данным литовской погранслужбы, с 3 августа обратно в Белоруссию было отправлено почти 3 тыс. мигрантов. Около 100 человек получили разрешение на въезд из гуманитарных соображений. С 10 августа Латвия одобрила 38 заявок, отказ получили 1,4 тыс. человек, пишет Frankfurter Allgemeine.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.