Зачем Боне прививка? – Личное мнение

Боня 5G Виктория захреначила в себя прививку. Говорит, иначе работать не дают, такие уж правила.

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Фото: Соцсети

Причина звучит разумно, хотя я знаю только об одной работе Бони — проникать через чёрный вход на вечеринки и стоять на красной дорожке, пока не попрут оттуда.

Год Виктория могла ещё это делать, а тут — всё, без прививки никак.

Целый год Вика вопила про чипирование и излучение. Микроволновые волны, орала она, не замечая того, что несёт.

Рептилоиды атакуют. Билл Гейтс плетёт козни. Мировое правительство хочет стерилизовать всех нас через вакцину, чтобы потом за нами следить.

Ну, такие вот были доводы.

Маникюрши, простые бабы, верили Боне. Ещё бы, рассуждали они, она снималась в Доме 2 — не станет же врать!

Необразованность Вики легла на глупость и прекрасно зашла её аудитории. В итоге, Боня внесла большой вклад в движение антиваксеров.



Фото: Соцсети

Вы можете со мной спорить, но я вам честно скажу, что думаю: все беды в жизни от вранья и лицемерия ему сопутствующего.

Как только Боньку прижали, она забыла о своих убеждениях. Возникает вопрос: не означает ли это, что и убеждений-то не было?

Люди, пусть даже те, кто и не учился в школе, верили Боне, а она, получается, просто так привлекала к себе внимание? Орала про чипирование и вышки, чтобы просто её заметили?

Сколько людей стали сторонниками теорий заговора благодаря Боне, подсчитать невозможно. Сколько из них заболели, попали в реанимацию, умерли, я тоже не знаю.

Но всех тех, кто так свято верил Боньке, я хочу спросить: у вас так и не закралось ещё никаких подозрений?

Да, конечно, Вика говорит, что привилась исключительно вынужденно — ради работы. Но ответьте честно: если человек уверен в опасности вакцины, он сделает её себе из-за угрозы — даже нет, не потери работы! — из-за визы в ЕС?

С одной стороны на чаше весов — драгоценная жизнь предрагоценной Бони. На другой — виза в ЕС.

Выбрав прививку, Вика ясно всем показала, что все её вопли про чипирование даже она сама считает враньём.

Впрочем, я понимаю, что сторонники теорий заговоров и тут как-нибудь выкрутятся.

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