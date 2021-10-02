Мы должны принять закон об обороте оружия – Монастырский

“Системные изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Это о тех условиях работы правоохранительных органов, которые должны гарантировать нашу с вами безопасность, безопасность рядовых граждан. Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии “Слуга народа”, с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция”, – отметил он.

Также Монастырский рассказал о планах по повышению зарплат сотрудникам МВД.

“Где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД? Это выявление контрафактной продукции – табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен”, – добавил министр.

Контекст:

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”, авторами которого является группа нардепов от “Слуги народа”, и №4335-1 “О гражданском оружии и боеприпасах” авторства нардепа от “Голоса” Андрея Шараскина.

Однако в марте Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

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