МИД объявил о запуске программы выдачи «печных виз» британским гражданам

В рамках акции взаимопомощи малообеспеченным гражданам Великобритании МИД РФ объявил о запуске программы по выдаче «печных виз». Её суть заключается в том, чтобы такие британцы смогли пересидеть холодную зиму в России в домах, оборудованных централизованной системой отопления.

«Несмотря на все недружественные действия Великобритании в отношении России, мы сочувствуем британским пенсионерам, которые не только могут сами замёрзнуть зимой, но и вынуждены смотреть на совершенное иное качество жизни российских пенсионеров. Россия не просто региональная держава, как полагают разные политические деятели, у нас есть своя большая миссия. Она заключается в том, чтобы помогать людям в любой точке мира, будь это соседняя страна или отдалённый остров», – рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она уточнила, что всем британцам, желающим перезимовать в России, необходимо обратиться в консульство и подать заявление на получение «печной визы». К нему необходимо приложить 4 фотографии размером 3Х4 и справку о доходах. После одобрения британцев встретят в Шереметьево и отвезут в разные города России.

В ведомстве напомнили, что авиабилеты в обе стороны, стоимость проживания и оплату услуг ЖКХ оплачивают иностранные граждане. Также им надлежит сделать прививку отечественной вакциной «Спутник V» вести видеоблог о преимуществах жизни в России.

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