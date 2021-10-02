Волонтеры «Чистой Арктики» вывезли из Коми 150 тонн мусора

Участники экспедиции «Чистая Арктика» собрали и вывезли 150 тонн отходов в Коми, сообщила пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

«Команда волонтеров «Чистой Арктики» делится первыми результатами работы в Коми. Вывезено уже примерно 150 тонн отходов – это более 25 самосвалов. Напомним, территорию у местной достопримечательности – стелы «Полярный круг» – очищают от бытового мусора. Добровольцы проводят косметический ремонт объекта: очищают от старой краски и красят заново, обшивают основание профлистами. Работы проходят и на стихийном мототреке у «Родника». Там ликвидируют свалку бытового мусора, убирают покрышки, чистят устье реки», – цитирует сообщение организации ТАСС.

В мероприятиях по уборке территорий около города Усинск принимают участие местные жители, представители общественных организаций и местного клуба автолюбителей. Реализацию проекта на территории республики поддержал глава Коми Владимир Уйба, возглавивший региональный штаб «Чистой Арктики».

«Это очень важный экологический проект. Благодарю всех, кто активно включился в его реализацию и внес личный вклад в уборку арктической территории от накопленного вреда», – отметил Уйба.

Первая волонтерская смена в Коми завершится 4 октября. Однако работы в рамках проекта «Чистая Арктика» здесь продолжатся благодаря местным жителям, как и в других арктических регионах. Сейчас группа волонтеров ликвидирует накопленный экологический ущерб на Новой Земле, пять человек на острове Южный только за месяц собрали более 50 тонн металлолома. Еще несколько экспедиций запланированы в октябре в Карелии и Мурманской области. Ранее работы прошли в Красноярском крае, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Архангельской области, на Чукотке, в Якутии.

Идея проекта «Чистая Арктика», направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести «большую арктическую уборку». Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов.