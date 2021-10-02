 

Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко

02.10.2021, 15:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредставитель МИД Мария Захарова сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии невыгодном свете.

«Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего – все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN  на просторах постсоветского пространства неплохо – встречают как родных», – написала Мария Захарова в Telegram.

 

Отреагировали на интервью и подписчики Марии Захаровой, оставив комментарии под ее постом. Пользователи написали: «Великолепный урок как CNN, так и прочим западным медиа пытающимся манипулировать. Как говорят в Германии «у лжи короткие ножки! Урок преподан», «Отвечал Лукашенко очень достойно. Молодец. Надо бы РТ сделать репортаж о репортаже CNN. Такой немного саркастический», «Батька – молодчина! Очень понравился».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны.

Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в РФ и Китае. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Андре Тан о разводе с женой: Оставил ей все. Каждый месяц большие алименты плачу

06.02 / Кулеба рассказал, когда спросит у Навального “чей Крым?”

02.09 / В Китае стартовали продажи нового седана Dongfeng Fengshen Yixuan MAX

27.06 / Трое погибших: неадекватный водитель спровоцировал ДТП в Иркутской области

06.09 / Интернет-сервис лесвосток.рф создадут на базе суперкомпьютера Сбербанка

14.02 / Лидер республиканцев в Сенате счел Трампа виновным в штурме Капитолия

19.08 / Стало известно о возможности Горбачева частично сохранить СССР

20.02 / Илон Маск нацелился на уничтожение сотовых вышек

04.09 / Червоненко присоединился к одесской команде “Нашего края”

20.01 / Пострадавшие от радиоактивных бомб в Сербии впервые решили подать иски к НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика