Космический зонд BepiColombo сегодня пролетает прямо над Меркурием

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02.10.2021, 14:58, Новости дня
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По сообщению Европейского космического агентства, сегодня зонд BepiColombo в первый раз максимально приблизится к первой планете Солнечной системе – Меркурию. Аппарат пролетит всего в 200 километрах над ее поверхностью.

Как поясняют представители ЕКА, BepiColombo сильно разогнался под воздействием огромной силы гравитации нашего светила, а ведь Меркурий к нему расположен ближе других планет. Его скорость достигла 54 км в секунду! Теперь зонд должен несколько раз пройти по вытянутой траектории, чтобы стабильно закрепиться на орбите первой планеты.

Данный аппарат летел к своей цели два года. Его основной задачей является сбор информации о Меркурии, который незаслуженно забыт космическими агентствами и ведомствами разных стран на фоне планов освоения Марса и полетов к Венере.



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