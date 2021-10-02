Космический зонд BepiColombo сегодня пролетает прямо над Меркурием

По сообщению Европейского космического агентства, сегодня зонд BepiColombo в первый раз максимально приблизится к первой планете Солнечной системе – Меркурию. Аппарат пролетит всего в 200 километрах над ее поверхностью.

Как поясняют представители ЕКА, BepiColombo сильно разогнался под воздействием огромной силы гравитации нашего светила, а ведь Меркурий к нему расположен ближе других планет. Его скорость достигла 54 км в секунду! Теперь зонд должен несколько раз пройти по вытянутой траектории, чтобы стабильно закрепиться на орбите первой планеты.

Данный аппарат летел к своей цели два года. Его основной задачей является сбор информации о Меркурии, который незаслуженно забыт космическими агентствами и ведомствами разных стран на фоне планов освоения Марса и полетов к Венере.